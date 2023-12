Walay lugway sa Disyembre 31 deadline sa PUV consolidation

Ang Disyembre 31, 2023 nga deadline alang sa konsolidasyon sa public utility vehicles (PUVs) operators magpabilin ug walay lugway nga ihatag, matod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Martes, Disyembre 12, 2023.

Gipahibalo kini ni Marcos sa usa ka post sa X (kanhi Twitter), nga nag-ingon nga ang desisyon gihimo human sa iyang pagpakigtagbo sa mga opisyal sa transportasyon.

“Today, we held a meeting with transport officials, and it was decided that the deadline for the consolidation of public utility vehicles (PUV) operators will not be extended,” matod ni Marcos Jr.

Dugang pa niya nga sa pagkakaron, 70 porsiyento sa mga PUV operators sa nasod niapil na.

Ang PUV Modernization Program gilusad niadtong Hunyo 19, 2017. Tumong niini nga ilisan ang karaan ug tradisyunal nga mga jeepney og mas dekalidad, environmentally friendly nga mga sakyanan nga mas dako og kapasidad.