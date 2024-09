Wala’y mga bukton miabante sa finals sa swimming event

Ni-qualify sa medal round si Filipina para swimmer Angel Mae Otom kagahapon sa buntag, Miyerkules, Septiyembre 4, 2024 (PH time) sa swimming women’s 50-meter backstroke S5 sa 17th Paralympic Games sa Paris, France.

Si Otom, kinsa karon pa nakasalmot ning maong kompetisyon, nahiluna sa ikaunom sa Heat 1 human siya nioras og 44.03 segundos, nga igo na aron makasulod siya sa final round.

“Sobrang ganda ng experience ko at nakaka-proud talaga. Kinakabahan din ako as an athlete pero overall masaya,” matod ni Otom nga napatik sa www.gmanews.tv.

Si Otom, kinsa quadruple gold medalist sa Asean Para Games, gilaumang mopagawas sa tanan niyang ikabuga sa final round. “She’ll definitely go all out in the final. It’s six hours from now, so for now magpapahinga muna si Angel as we mentally prepare her for the next race,” matod ni national para swimming assistant coach Bryan Ong.

Si Otom, kinsa wala’y mga bukton, gikonsiderar nga maoy adunay labing dakong paglaom nga makakuha og medalya sa tanang Filipino athletes nga ningkombati sa kompetisyon. / ESL