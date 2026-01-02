Walay nabuthan atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig

Malinawon, hapsay, ug labaw sa tanan walay natala ang Police Regional Office (PRO) 7 nga adunay nabuthan sa pabuto ingon man nagpabuto sa armas atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig 2026.
Hugot nga gi-monitor sa kapulisan sa Central Visayas ang sitwasyon atol sa maong selebrasyon aron maseguro nga luwas ang publiko.
Ang malinawon nga selebrasyon maoy resulta sa walay hunong nga pahimangno sa kapulisan inabagan sa local government units ngadto sa katawhan nga dili mogamit sa mga ilegal nga pabuto nga gibaligya sa kadalanan tungod kay maghatag kini og risgo sa kinabuhi.
Bisan pa man nga sa miaging mga semana nakadawat og report ang PRO 7 nga adunay fireworks related injuries apan wala kini nakaapekto sa kinatibuk-ang kahusay ug kalinaw sa rehiyon.
Gikan sa Disyembre 31, 2025, ngadto sa Enero 1, 2026, walay naangol sa pabuto nga narekord sa matag police station sa PRO 7.
Ang hepe sa PRO 7 nga si Police Brigadier General Redrico Maranan nipadangat sa iyang pasalamat tungod sa malinawon ug mabungahon nga pagsaulog sa Bag-ong Tuig.
“I extend my sincere appreciation to our communities, partner agencies, local government units, and our police personnel for their cooperation and vigilance. Despite minor firework related incidents, the welcoming of Year 2026 remained generally peaceful and orderly. This reflects our shared commitment to public safety and responsible celebration. May this peaceful beginning lead us toward a prosperous year ahead.” matod sa heneral.
Iyang gikalipay nga wala sila makadawat og incident report mahitungod sa indiscriminate firing ug wala usab nabiktima sa stray bullet.
Una na nga nipagawas og kamanduan si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. sa tanang unit sa kapulisan tibuok Pilipinas nga hingusgan ang pagpatrolya, ug police visibility.
Nanawagan sab siya nga likayan ang pagpabuto sa armas.
“The CPNP’s One-Strike Policy was clearly understood and strictly enforced. Our strong police presence sent a clear message that any act endangering lives will not be tolerated, and accountability will be swift and uncompromising,” dugang ni Maranan.