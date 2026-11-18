Gikompirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug US Ambassador sa Pilipinas nga si Lee Lipton nga ang pagpirma sa inisyatibang “Pax Silica”—nga gipangulohan sa US—wala gilakip sa eskedyul sa state visit ni US President Donald Trump sa Pilipinas.
“There’ll be no signing,” matod ni Lipton.
“No, not on this trip. We are not doing it. We are not covering that on this trip,” dugang pa ni Marcos.
Ang Pax Silica nagtumong sa pagseguro sa mga global supply chain alang sa artificial intelligence (AI), semiconductors, ug uban pang mga advanced nga teknolohiya.
Ang gisugyot nga Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac, nakasugat og pagsupak gikan sa mga progresibo ug environmental nga grupo tungod sa posibleng epekto niini sa kalikopan—ilabi na sa konsumo sa tubig ug enerhiya—ingon man ang posibleng pagbakwit sa mga komunidad gikan sa ilang gipuy-an.
Nagpahayag sab og kabalaka ang mga grupo nga supak niini mahitungod sa gitawag nila nga nagkadako nga impluwensya sa mga langyaw diha sa mga estratehikong industriya sa nasod. Kini nga inisyatiba usa sa mga isyu nga gipanawagan atol sa mga protesta nga gipahigayon samtang nag-host ang Pilipinas sa ika-49 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit, ug sa wala pa ang pag-abot ni Trump.
Atol sa iyang State of the Nation Address niadtong Hulyo 2026, gipadayag ni Marcos ang iyang suporta alang sa proyekto. Matod niya, ibutang niini ang Pilipinas isip usa ka mahinungdanong partisipante sa global AI industry, makamugna og mga dekalidad nga trabaho, ug makapalig-on sa ekonomiya.
Nakita sa gobiyerno ang inisyatiba isip usa ka dakong oportunidad aron makadani og mga estratehikong langyaw nga puhonan ug aron mapataas ang posisyon sa Pilipinas diha sa global technology value chain. / TPM / SunStar Philippines