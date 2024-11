Wala’y price cap sa lechon karong Pasko

Karon nga nagsing-abot ang panahon sa Pasko, gipahibalo sa Department of Agriculture nga di ra kinahanglan nga mopatuman og price cap alang sa presyo sa lechon bi­san paman sa epekto sa Afri­can swine fever (ASF) o pag-u­sab-usab sa suplay sa baboy.

Matod ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga ang taas nga demand sa baboy atol sa holiday season ug ang pagkunhod sa supply tungod sa ASF dili igo nga rason nga mopahamtang og price cap sa baboy o sa lechon.

Gihulagway ni Laurel nga ang lechon giisip nga usa ka luxury item o luho nga pagkaon, ug dili usa ka basic necessity o nag-unang panginahanglan sa publiko nga kinahanglan nga kontrolon ang presyo niini.

Bisan og gilauman nga aduna'y gamay nga pagsaka sa presyo tungod sa holiday demand, apan mipasalig si Laurel nga aduna'y igong suplay sa baboy ang nasod.

“I don’t think it’s going to be a big increase. I think it will just be a minor increment,” matod niini.

Ang Central Visayas Pork Producers Cooperative pinaagi sa Presidente niini nga si Jonathan Young mikompirmar nga ang presyo sa baboy sa rehiyon gidiktahan sa “free market forces” ug dili dali nga makontrolar o mapahamtangan og cap sa mga awtoridad.

“Price is always dictated by free market forces, whether it goes up or down,” matod ni Young, kinsa mipasabot nga ang presyo sa baboy mag-usab-usab base sa suplay ug demand.

“It’s impossible to impose a price cap on such a wide informal market."

Gikumpirmar usab niini nga ang Central Visayas aduna'y surplus sa supply sa baboy nga igo ra sab sa demand sa rehiyon karong holiday season bisan paman sa hulga sa ASF.

“Yes, we have a surplus in Cebu,” dugang ni Young.

Subay sa maong balita, ang Cebu Province mipagaan sa ilang lagda sa pagpasulod o pagbiyahe og baboy sa probinsiya.

Ang Probinsiya milibkas sa Bureau of Animal Industry (BAI) shipping permit nga rekisito human sa pipila ka mga reklamo gikan sa hog traders sa Isla sa Negros Island, kinsa nangangkon nga wala mo-isyu ang BAI sa maong permit sa mga baboy nga mosulod sa Sugbo.

Ang mga hog trader nga mopasulod og baboy sa Sugbo magkinahanglan lamang og veterinary health certificate, livestock permit, ug ASF rapid test alang sa mga baboy nga ipasulod.

Si Chester Tan, chairperson sa National Federation of Hog Farmers, mipasalig sab sa publiko nga aduna'y igo nga supply sa baboy karong holiday.

“We assure the public that this coming December season, we have enough supply of pork, even for the lechoneros (roasted pig vendors). There’s enough supply,” matod Tan. / CDF