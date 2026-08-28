Walay road closure atol sa Halad sa Pagtuo procession

Walay pagsira sa dalan atol sa Halad sa Pagtuo procession sa Cebu City karong adlawa Sabado, Agusto 29, 2026, apan mahimong maapektuhan ang trapiko tungod kay gamiton sa mga contingent ang lane sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT), matod sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Matod ni CCTO Head Raquel Arce sa phone interview niadtong Biyernes, ipakatap ang mga traffic enforcer subay sa rota sa procession aron pagdumala sa dagan sa mga sakyanan.
Gilauman nga magsugod ang procession alas 2 sa hapon gikan sa Cebu Provincial Capitol ug padulong sa Cebu City Sports Center sa Barangay Sambag II.
Matod ni Arce, temporaryong gamiton sa mga contingent sa procession ang BRT lane.
Tungod niini, ang mga bus ug public utility jeepneys (PUJs) nga kasagarang mogamit sa BRT lane ipabalhin sa outer lanes samtang nagpadayon ang procession.
“They will be placed outside,” matod ni Arce nga nagtumong sa mga bus ug PUJ nga mogamit sa BRT lane.
Mobalik sa normal ang regular nga operasyon sa trapiko sa dihang makasulod na sa Cebu City Sports Center ang katapusang contingent.
Sumala niya, walay tino nga oras kon kanus-a moabot ang katapusang contingent sa sports complex, apan gilauman nga molungtad og usa hangtod usa ug tunga ka oras ang procession.
Ang programa sa sports center gikatakdang magsugod alas 5 sa hapon, busa gilauman nga makaabot na didto ang mga contingent.
Magpakatap ang CCTO og 60 ka traffic enforcers aron motabang sa pagdumala sa trapiko subay sa rota gikan sa Capitol paingon sa sports complex. Dugang ni Arce, kinahanglan mag-andam ang mga motorista ug mga drayber sa public utility vehicles sa mga kausaban sa dagan sa trapiko samtang nagpadayon ang procession, bisan pa man nga walay pagsira sa dalan.
Kabahin ang Halad sa Pagtuo celebration sa mga kalihukan nga molungtad og usa ka buwan isip pagsaulog sa 457th Founding Anniversary sa Cebu Province. / CAV