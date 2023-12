Walay timailhan nga suicide bomber namomba

Ang Philippine National Police (PNP) niingon sa Lunes, Disyembre 4, 2023, nga walay timailhan nga usa ka suicide bomber ang responsable sa maduguong terror attack sa Mindanao State Uni­versity (MSU) sa Marawi City niadtong weekend.

Sa press conference, ang hepe sa PNP Public Information Office (PIO) nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga ang upat nga namatay, usa ka lalaki ug tulo ka mga babaye, nailhan na apan nagdumili siya sa pagbutyag sa ilang mga ngalan.

“Wala pong indication na meron ganun (suicide bomber). Kausap ko ‘yung [Police Provincial Director] because mga Kristiyano ito. Ongoing ‘yung Mass nung mangyari ito. In fact, ‘yung apat na biktima are all Christians. So wala pong indicators na may suicide bombing na involved sa insidente,” matod ni Fajardo.

“As to the manner of which triggering device was used, whether it’s cellphone operated or battery operated that will somehow give us an idea on what group was behind it. You’re right that the groups behind sa previous bombings have signature mode of triggering device. So let’s wait for the official report,” dugang niya.

Matod niya sa 45 nga samdan, unom ang nagpabilin sa ospital alang sa medikal nga pagtambal.

Si Fajardo niingon nga ang mga imbestigador nakatumbok na og duha ka persons of interest nga giingong responsable sa pagpamomba.

Matod niya nga kini nga mga tawo giingong miyembro sa lokal nga terorista’ng grupo nga responsable sa daghang mga insidente sa pagpamomba sa mga rehiyon sa miaging mga bulan, apan wala nila isalikway ang posibilidad nga ang langyaw nga mga terorista mahimo usab nga malambigit sama sa una nga gipamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Gawas sa mga tipaka sa 60-mm mortar, nakuha usab sa mga imbestigador ang usa ka bag diin giingong gibutang ang mga pabuto sa mga bomber.

Si Fajardo niingon nga ang mga imbestigador nag-backtrack gamit ang closed circuit televi­sion (CCTV) footage sa palibot sa tunghaan, sanglit walay CCTV sa eksaktong lugar diin naggikan ang buto, nga anaa sulod sa Dimaporo Gymnasium sa MSU.

Samtang wala pa sila mag-mo­nitor sa mga hulga, gipasalig ni Fajardo nga gikinahanglan nga ang security measures hi­muon dili lang sa Mindanao kon dili lakip na sa ubang bahin sa nasod, apil na ang Metro Manila, aron malikayan ang susamang mga insidente nga mahitabo ilabi na taliwala sa umaabot nga holiday season.

“Kontrolado naman ‘yung sitwasyon and also our AFP is close coordination with the PNP. Nagdagdag na tayo ng personnel doon sa area na Lanao del Sur. Nagpadala tayo ng isang company ng provincial mobile force company at regional mobile force battalion and ‘yung AFP rin ay naprovide ng augmentation,” matod niya.