Wall mianunsyo sa iyang pagretiro

Human sa 15 ka mga tuig, gianunsyo ni five-time All-Star ug kanhi No. 1 overall pick nga si John Wall kagahapon, Miyerkules, Agusto 20, 2025 (PH time), ang iyang pagretiro sa National Basketball Association (NBA).
Si Wall, kinsa mag-35 anyos karong Septiyembre 7, katapusang nagduwa sa NBA ubos sa kampo sa Los Angeles Clippers niadtong 2022-23 season.
Gikan niadtong 2017-18 season, si Wall nalimitahan lang og 147 ka mga duwa tungod sa mga pagkaangol sa iyang tuhod. Nasulod si Wall sa NBA isip No. 1 pick sa Washington Wizards niadtong 2010.
Niadtong 2020, nabalhin siya sa Houston Rockets una siya nahitapon sa Clippers. / Gikan sa wires