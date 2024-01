‘Wanted’ nakiglayog sa arresting officers

Sales agent napusasan kay wanted sa duha ka counts sa kasong rape alas 10:50 sa gabii sa Lunes, Enero 29 sa Barangay Yati, Lungsud sa Liloan, Cebu.

Si Leonard Raya Villar, 36, adunay kapuyo, taga Brgy. Labangon, dakbayan sa Sugbu gihulagway nga no. 1 nga most wanted person sa municipal level maoy subject sa warrant of arrest.

Si Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Liloan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu nagkanayon nga ang warrant of arrest gipitsahan og Enero 25, 2024, nga gi-isyu ni Judge Maria Dee A. Seares, sa Family Court, Branch 6 sa Mandaue City.

Ang giingong pagpanglu­gos nahitabo niadtong Hulyo 2023.

Ang korte wala nihatag og pagtugot sa suspek nga makapiyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.

Matod ni Gingoyon nga milanat og pipila ka minutos ang ilang nilayugay sa suspek sa dihang ang kapuyo niibabag sa pagdakop gidakop sa akusado.