Wanted nakigpinusilay sa mga polis, angol

Naangol ang target sa warrant of arrest human nakigpinusilay sa mga sakop sa Regional Special Project Unit (RSPU) 7 alas 5:45 sa hapon, Lunes, Disyembre 22, 2025, sa Sityo Maling, Barangay Babag, bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang target sa warrant of arrest sa kaso sa ilegal nga drugas mao si Melchor Macaraya, taga Sityo Kanyasan, Barangay Bonbon. Atol sa pag-serve sa warrant, gipusasan ang iyang kauban dihang nakuhaan og pinakete sa gituohang shabu sa iyang posisyon.
Sa imbestigasyon sa RSPU 7 nga samtang mo-serve na unta sila sa warrant of arrest ngadto kang Macaraya, kalit lang siya nga namusil sa mga polis sa duha ka higayon.
Tungod niini, nibawos ang mga polis sa pagpabuto nga niresulta sa pagkaigo ni Macaraya sa ubos nga bahin sa paa.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug duha ka basiyo sa bala niini ug duha ka pakete sa gituohang shabu. Samtang ang iyang kauban nga si Gilbert Bonghanoy Macaraya nga naabtan sa mga polis sa dapit nakuhaan usab og usa ka putos sa shabu.
Dali nila nga gidala sa Cebu City Medical Center si Melchor, samtang si Gilbert gikustodiya sa RSPU 7.
Base sa nakuha nga kasayuran sa kapulisan nga silang Melchor ug Gilbert pulos mga sakop sa Manto Gun for Hire Group nga nag-operate sa Dakbayan sa Talisay ug bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo.
Gawas niini, giingong mamaligya sab sila og ilegal nga drugas nga maoy hinungdan nga nalutsan og warrant of arrest ug nahimong top 6 most wanted person sa rehiyon. / AYB