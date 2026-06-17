Wanted nasigpatan nangumpra, gidakop

Natapos ang dugay na nga pagtago-tago sa usa ka 69-anyos nga byudo human malampusong nasikop sa mga otoridad didto sa Eastern Poblacion, Lungsod sa Poro, isla sa Camotes, niadtong Martes sa buntag, Hunyo 16, 2026.
Ang dinakpan giila nga si alyas “Al,” residente sa Barangay West Poblacion sa maong lungsod.
Si alyas Al giisip nga Top 1 Most Wanted Person sa Provincial ug Municipal Level, ug Top 3 sa Regional Level tungod sa pag-atubang niini sa kasong pagpanglugos.
Nadakpan ang suspek pinaagi sa hiniusang pwersa sa Poro Municipal Police Station, Regional Intelligence Division (RID) 7, ug Provincial Intelligence Unit (PIU).
Siya duna’y pending warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Dinah Jane Gaceta-Portugal, ang Presiding Judge sa RTC 7 Branch 92 sa Dakbayan sa Danao, niadtong Enero 27, 2026, nga walay girekomendar nga pyansa.
Matod sa kapulisan, human masayri ni alyas Al nga napasakaan siya og kaso, nitago kini sa kakahoyan ug kabukiran sa Poro.
Tungod sa kadugay na niyang pagpuyo sa bukid, kabisado na kaayo niya ang mga lutsanan ug dali ra siyang makabalhin-balhin og puy-anan matag higayon nga duna’y mangita kaniya.
Sa dihang nilugsong sa lungsod aron mamalit og konsumo ug bugas, usa ka asset ang nakabantay kaniya ug daling ni-report sa kapulisan, nga miresulta sa iyang pagka-korner sa Eastern Poblacion.
Padayong palambuon sa kapulisan sa Sugbo ang ilang intelligence-driven operations ug niawhag sa publiko nga padayong makig-alayon kanila pinaagi sa pagtaho sa mga nahimutangan sa mga pinangita sa balaod. / AYB