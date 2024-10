Wanted nasikop

Usa ka wanted person sa kasong paghupot og armas ingon mga bala niini ang nasikop sa kapulisan sa Purok 7, Barangay Tampaan, lungsod sa Aloguinsan, alas 3:10 sa hapon, Martes, Oktubre 15, 2024.

Ang nasikop mao si alyas 'Edu', 36, ulitawo, laborer, ug molupyo sa maong dapit, nasikop sa joint Tracker Team sa Aloguinsan Police Station pinanguluhan ni Police Captain Noah Añana uban sa mga personnel sa Cebu Provincial Intelligence Team (PIT).

Si Añana, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga si alyas "Edu" nasikop human nagdaladalag armas nga dunay mga bala human makapiyansya sa iyang kaso, apan wala na sa mopatim-aw sa mga hearing sa iyang kaso sa korte.

Ang kasong kalapasan sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition in relation to R.A. 10591.

Si Judge Judilyn Hugo Tapia Menchavez sa Regional Trial Court, Branch 59, sa Dakbayan sa Toledo maoy niisyo sa warrant of arrest nga gipitsahan sa Mayo 9, 2023.

Ang huwes mihatag og pagtugot sa dinakpan nga makabutang og piyansa P175,000 sa Comprehensive Firearms and Ammunition (RA10591) ingon man P80,000 sa kalapasan sa Sec 32 of RA 7166.

Matod ni Añana, ang dinakpan nailang maldito sa ilang lugar. / GPL