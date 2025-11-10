Wanted nasikop

Giila nga Top 3 most wanted person sa Central Visayas ug gitumbok nga drug pusher ang nadakpan sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station sa pakig- alayon sa Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Unit ug Cebu Police Provincial Office.
Nahitabo ang pagdakop sa akusado nga si Eric Oliverio Salibongcogon, 37, alas 4:30 sa hapon niadtong Nobiyembre 3, 2025 sa sulod sa iyang panimalay sa Purok 5, Barangay Dap-Dap, Lungsod sa Compostela , Probinsya sa Sugbo.
Ang mga personnel sa Compostela Police Station uban sa RID 7, PIU ug CPPO nagdala og warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Ferdinand Rafanan ang Presiding Judge sa Regional Trial Court 7th Judicial Region, Branch 55 sa Dakbayan sa Mandaue.
Gisikop si Salibongcogon sa kaso sa kalapasan sa Comprehensive law on Firearms and Ammunition (RA 10591) nga walay gitugot nga pyansa ang korte.
Atol sa pag-serve sa warrant of arrest, ang akusado nakabantay sa presensya sa mga polis ug nisuway nigbunot sa iyang KG9 machine pistol apan nakwelyuhan dayon ug gipusasan.
Nakuha sa mga polis gikan sa akusado ang KG9 machine pistol nga loaded og 10 ka bala sa sulod sa magazine niini, laing magazine sa KG9 nga dunay napulo ka bala ug usa ka .357 nga revolver sa iyang hawak nga loaded og 6 ka bala.
Basi sa nakuha nga impormasyon sa kapulisan sa Compostela nga si Salibongcogon nalambigit sa pagpayuhot og shabu diin siya usab ang gitudlo nga tinubdan sa ilegal nga drugas sa mga silingan nga lungsod ug siyudad. / AYB