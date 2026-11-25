Arestado ang 54-anyos nga construction worker nga Top 6 Most Wanted Person sa municipal level atol sa intelligence-driven operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue niadtong ala 1 sa hapon sa Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.

Giila ang dinakpan nga si alyas Kalog, minyo, residente sa Sityo Kalubihan, Barangay Bolinawan, Dakbayan sa Carcar.

Gidakop siya sa tracker personnel sa Police Station 1 sa Mandaue City Police Office (MCPO), ubos sa pagpangulo ni Station Commander Police Major Cristopher Bacalso Torregosa, sa A. Soriano Street, Barangay Centro, Mandaue City.

Gidakop si Kalog pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu batok kaniya tungod sa kasong statutory rape.

Ang warrant giisyu ni Presiding Judge Ernesto Engracia Narido sa Carcar City Family Court, Branch 11 niadtong Pebrero 21, 2024, nga way gitugot nga piyansa.

Gihimo ang operasyon isip kabahin sa gipakusgang Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (Sacleo) sa kapulisan batok sa mga wanted person nga giila nga high-priority targets.

Sa pagkakaron, anaa sa kustodiya sa Mandaue City Police Station 1 ang suspek sa dili pa itugyan ngadto sa korte nga nagpagawas sa warrant. / ABC