Wanted nga dunay patong sa ulo, sikop

Giila nga wanted person sa national level ang nadakpan sa Police Regional Office 7 ala 1:32 sa hapon, Dominggo, Oktubre 19, 2025 sa Legaspi Extension, Barangay San Roque, Siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte mao si Alberto Salvatierra Cupioso alyas Berting, 37, construction worker ug lumad nga taga Jaro, Leyte apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Panadtaran sa lungsod sa San Fernando.
Ang mga personnel sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office sa pakig-alayon sa hiniusang pwersa sa Regional Intelligence Unit (RIU) 7 ug 8, Provincial Intelligence Team sa Cebu ug Tacloban, Regional Intelligence Division 8, 34th Special Action Company, 3rd Special Action Battalion, PNP Special Action Force, 805th Maneuver Company, 2nd Leyte Mobile Force Company ug Provincial Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office malampuson nga nakasikop kang alyas Berting.
Si Berting dunay pending nga warrant of arrest sa kasong murder nga giluwatan ni Judge Eligio P. Petilla sa Regional Trial Court, Branch 44 sa siyudad sa Tacloban nga pinitsahan niadtong Hunyo 21, 2018 nga walay gitugot nga piyansa.
Ang kapulisan sa Central Visayas nakadawat og impormasyon gikan sa ilang counterpart sa rehiyon 8 nga ang usa sa labing pinangita nga akusado sa tibuok Pilipinas nga nabutang sa ika 11 sa listahan sa Department of Interior and Local Government (DILG) nasigpatan sa dakbayan sa Sugbo.
Tungod niini, miumol ang Police Regional Office 7 og tracker team sa pagpangulo sa Waterfront Police Station 3 uban sa mga unit sa kapulisan ug malampuson nga nadakpan ang suspek.
Si Cupioso dunay reward nga P135,000 sa makadakop niini human siya gikiha og murder didto sa Leyte.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO7, mihangop sa pagkasikop ni alyas Berting.
“The capture of this national wanted person highlights the strength of collaboration among police units from different regions,” matod ni Maranan. / AYB