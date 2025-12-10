Wanted nga Koreano gidakop sud sa korte sa Lapu-Lapu City

Nadakpan ang usa ka Korean National nga apil sa Top Most Wanted Persons uban sa iyang kaubang babaye nga dunay daghang kaso sa korte, lakip ang Illegal Recruitment ug Estafa.
Ang pagdakop gihimo sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit alas 4:28 sa hapon niadtong Martes, Disyembre 9, 2025, sulod sa Hall of Justice, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City.
Ang mga akusado mao sila si Jung Kwan Park, 53, taga Barangay Agus, Lapu-Lapu City ug Geraldin Larga, 33, taga Imus, Cavite.
Ang mga akusado duna’y pending warrant of arrest alang sa Illegal Recruitment ug estafa.
Nakuha sa CIDG ang impormasyon nga ang Korean National ug si Larga anaa sulod sa korte kay giingong mobayad og piyansa alang sa lain pa nilang kaso.
Gipangita na daan sa kapulisan sa National Capital Region si Park ug Larga human nigawas ang ilang warrant, apan wala na sila makit-i sa kaulohan.
Dihang nakadawat og tip ang CIDG-Mandaue Field Unit nga naa na ang duha sa Lapu-Lapu, nag-umol dayon kini og tracker team ug gihimo ang manhunt operation, isip kabahin sa Oplan Pagtugis. / AYB