Wanted sa Antique sa kasong rape, sikop sa Negros Or.

Ang no. 3 most wanted person sa lalawigan sa Antique nadakpan ala 1:30 sa hapon sa Sabado, Mayo 11, 2024, sa Barangay Poblacion, lungsod sa Taya­san, Negros Oriental atol sa way hunong nga manhunt sa kapulisan sa Central Visayas (CV).

Ang kapulisan sa Tayasan Municipal Police Station uban sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO) ug Tobias Fornier Municipal Police Station nga sakop Antique Police Provincial Office sa Police Regional Office (PRO 6) mao ang nilusad sa operasyon.

Ang hiniusang pwersa sa mga otoridad nisilbi sa warrant of arrest batok kang alyas ‘Karl’ nga giisyo sa Branch 11 sa Regional Trial Court (RTC) 6 sa San Jose, Antique sa kasong rape by sexual assault nga way piyansa nga gitugot ang korte.

Una na nga nakadawat og report ang kapulisan sa lungsod sa Tayasan labot sa presensya ni alyas Karl nga tungod niini, gipaubos sa monitoring.

Gipahigayon ang operasyon human nasuta nga duna kini pending warrant of arrest.

Subay niini, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas Police Brigadier General Anthony Aberin nidayeg sa mga polis sa Tayasan nunot sa pagkasikop sa ikatulo nga labing pinangita sa Antique.

“This demonstrates the magnitude of our law enforcement cooperation with other police offices utilizing intelligence exchange and coordination in the arrest of most wanted persons loitering in Central Visayas,” matod ni Aberin.

Tungod niini, nimando si Aberin sa iyang mga sakop nga pahugtan pa ang ilang pagbantay niadtong mga tawo nga pinangita sa ilang lugar apan naa sa Central Visayas nagtago-tago aron madakpan dayon nila kini pinaagi sa pakig-alayon sa komunidad.

Nagtuo ang heneral nga duna pay daghang nagtago-tago sa rehiyon 7 nga maoy sunod nila nga pangitaon aron mataral kini sa hukmanan. / AYB