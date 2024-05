Wanted sa kasong lugos, nadakpan

Usa ka construction worker nga nakauyab og 12 anyos nga silingan napusasan ala 1:58 sa hapon, Miyerkules, Mayo 1, 2024, sa Purok 6, Brgy. Maslog, lungsod sa Sibulan, Negros Oriental.

Si Jonmark Malingon, alyas Ongke, 22, taga Purok Tamsi, Brgy. Puhagan, lungsod sa Valencia, Negros Oriental nasikop nila ni Major Nazareno Emia, hepe sa CIDG Negros Oriental Provincial Fiel Units (PFU), nga maoy nangulo sa manhunt isip kabahin sa ilang kampanya nga Oplan Pagtugis.

Si Emia, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga si Malingin ika-8 sa most wanted person (MWP) sa regional level sa Police Regional Office (PRO 7) ug no. 2 sa listahan sa wanted person sa Negros Oriental, tungod sa kasong 4 counts of statutory rape.

Si Judge Sheila Martinez Catacutan-Besario sa Regional Trial Court (RTC 7) Branch 31, Dumaguete City, Negros Oriental, maoy niisyu sa warrant of arrest nga gipitsahan og March 21, 2024, nga walay piyansa.

Si Emia nagtago-tago sukad sa 2023 human ang ginikanan sa 12 anyos nga uyab sa construction worker nipasaka og kaso.

Nasakpan ang construction worker sa chat nga dunay relasyon sa 12 anyos, kinsa nitug-an nga dunay nahitabo kanila.

Ang 12 anyos nibutyag nga upat ka higayon siyang nahilabtan sa akusado. / GPL