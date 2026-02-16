Wanted sa kaso’ng murder, gipatay

Patay ang usa ka 31-anyos nga lalaki human pusila sa duha ka wala mailhing mamumuno niadtong Lunes sa buntag, Pebrero 16, 2026, sa Sityo Kalumboyan, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang biktima nga si John Maglasang, alyas Libat, 31, residente sa maong dapit.
Sumala sa mga saksi, naglakaw ang biktima kauban ang duha ka lalaki alas 9:50 sa buntag dihang kalit lang siyang gipusil sa tangkugo gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Patay-diha dayon si Maglasang samtang daling nisibat ang mga mamumuno sa wa masayri nga direksyon.
Nagtuo ang kapulisan nga managkaila ra ang biktima ug ang mga mamumuno tungod kay nag-uban pa sila sa wala pa mahitabo ang krimen.
Base sa pamahayag sa saksi, samtang naglakaw ang biktima ug nakig-estorya sa usa ka kauban, gipusil siya sa laing kauban gikan sa luyo.
Gibutyag ni Police Major Marvin Fegarido, hepe sa Labangon Police Station, nga duna na silay giila nga duha ka person of interest nga ipatawag alang sa imbestigasyon aron mahatagan og katin-awan ang insidente.
Nasayran gikan ni Fegarido nga si Maglasang dugay na nilang gipangita tungod sa warrant of arrest sa kasong frustrated murder.
Gihulagway ang biktima nga “idlas” tungod kay kanunay kining makalingkawas sa matag higayon nga suwayan sa pagdakop sa mga awtoridad.
Gitan-aw karon sa kapulisan ang ilegal nga drugas isip nag-unang motibo sa krimen human nakadawat og impormasyon gikan sa mga silingan nga nalambigit ang biktima sa pagpamaligya niini. / AYB