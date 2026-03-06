Wanted sa kasong rape gidakop sa CIDG

Gipusasan ang usa ka ulitawo nga adunay pending warrant of arrest sa kasong pagpanglugos sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7-Cebu City Field Unit alas 4:05 sa hapon, Martes, Marso 3, 2026, sa sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Cubacub, Siyudad sa Mandaue.
Ang akusado giila nga si alyas Jude, 25, nagpuyo ra sab sa maong dapit. Ang warrant giisyu ni Honorable Judge Clare Eufracia Pagayanan, presiding judge sa Seventh Judicial Region, RTC Branch 15 sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Enero 6, 2026, sa kalapasan sa Revised Penal Code Article 266-A kun Rape nga walay gitugot nga piyansa.
Usa sa mga operatiba sa CIDG 7 nibutyag nga taud-taod na nila nga gipanid-an ang maong akusado human nigawas ang kamanduan sa korte pagsikop kaniya.
Sa dihang dunay naghatag kanila og impormasyon nga naa ra sa iyang balay ang akusado, nag-umol dayon sila og tracker team ug malampuson nga nadakpan ang suspek.
Ang maong operasyon pinasubay sa “Oplan Pagtugis” nga programa sa CIDG-Cebu City Field Unit. / AYB