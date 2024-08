Wanted sa kasong rape, nadakpan

Ang no. 2 wanted person sa municipal level nga nag-atubang og kaso nga statutory rape nadakpan sa Barangay Can-aga, Lungsod sa Sibonga, haba­gatang Sugbo.

Ang 25 anyos nga suspek ang giserbihan og warrant of arrest sa mga sakop sa Sibonga Municipal Police Station sa Biyernes sa hapon, Agusto 2, 2024.

Ang maong warrant of arrest batok sa ba­tan-ong ulitawo giluwatan ni Presiding Judge May Faith Lledo Trumata-Rebotiaco, sa Regional Trial Court (RTC) sa Argao, Cebu nga way piyansa alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. / DVG