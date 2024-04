Wanted sa ‘paglugos’ sa bayaw nadakpan sa polis

Nagtingkagol sa bilanggoan sa Balamban Municipal Police Station ang usa ka lalaki nga no. 8 sa most wanted person sa provincial level nga may warrant of arrest sa kasong rape human niya giingong lugosa ang iyang bayaw.

Nasikop si Juds (di tinuod niyang ngan), 48, sa Brgy. Bayong, Balamban, alas 12:40 sa udto sa Miyerkules, Abril 10, 2024.

Ang tracker team sa Balamban police nga gipangulohan sa ilang hepe nga si P/Lt. Col. Joey Mallare Bicoy naka-monitor sa akusado nga naa sa ilang balay.

Dali nila kining giadto aron i-serve ang warrant of arrest nga giisyu ni Branch 59 Presiding Judge Judilyn HugoTapia-Menchavez, sa 7th Judicial Region sa Regional Trial Court (RTC) sa Toledo City.

Way piyansa nga gitugot ang korte. Dugang nasayran sa Superbalita Cebu kang P/Master Sgt. lby B. Agua, investigator on case, nga ang pagpanglugos nahitabo sa Brgy. Cansomoroy niadtong Septiyembre 29, 2021.

Si Agua wa na mohatag pa og dugang mga detalye kay ang nag handle sa kaso mao ang ilang Women and Children Protection Desk (WCPD). / DVG