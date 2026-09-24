Wanted sa pagpanglugos sa miaging tuig, nadakpan

Nasikop sa kapulisan ang 22-anyos nga habal-habal driver nga nag-atubang og duha ka counts sa statutory rape atol sa gipahigayong operasyon sa Camp 6, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay niadtong alas 8 sa gabii, Miyerkules, Septiyembre 23, 2026.
Giila ang suspek nga si Kent Leonard Bucao, alyas Samyong, ulitawo, residente sa Canapnapan 1, Barangay Camp 8, Dakbayan sa Toledo.
Naposasan si Bucao sa Tracker Team sa Toledo City Police Station bitbit ang duha ka warrant of arrest alang sa kasong statutory rape nga gipirmahan ni Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez, Presiding Judge sa Family Court, Branch 8, Toledo City, nga gipetsahan og Septiyembre 22, 2026.
Walay gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Wala na makaipsot ang suspek dihang niabot ang kapulisan ug malinawon siyang nitahan sa iyang kaugalingon.
Base sa imbestigasyon, napasakaan og kaso si Bucao human giingong gipahimuslan ang menor de edad nga biktima sa duha ka managlahing higayon sa Barangay Camp 8, Toledo City.
Unang nahitabo ang krimen sa alas 6 sa gabii niadtong Disyembre 11, 2024, diin gipasakay sa suspek ang biktima sa iyang motorsiklo paingon sa balay sa iyang apohan ug didto gilugos ug gihulga aron dili makasumbong.
Giusban pa sa paglugos ang biktima sa ikaduhang higayon niadtong Enero 15, 2025, sa alas 4 sa hapon.
Sumala sa biktima, naglakaw ra unta siya aron mopalit sa tindahan sa ilang dapit dihang gipugos siya sa pagpapasakay sa suspek sa motorsiklo ug gidala pag-usab sa balay sa apohan niini diin nahitabo ang paglugos.
Ang biktima uban sa iyang inahan maoy pormal nga nitaho ug nipahibawo sa kapulisan bahin sa maong insidente nga nisangpot sa pagluwat sa warrant ug sa pagkadakop sa suspek. / GPL