Wanted sa pagtigbas sa baka, nasikop

Akusado sa pagtigbas sa binuhing baka nalutsa’g warrant of arrest, na­pusasan alas 9:45 sa buntag sa Miyerkules sa Brgy. Poblacion, lungsod sa Dalaguete.

Si Maximo Labe Alonso, 68, minyo, mag-uuma, taga Brgy. Salug, Dalaguete nasi­kop sa kapulisan pinasikad sa warrant of arrest sa kalapasan sa of Republic Act (RA) 8485 o The Animal Welfare Act.

Si Patrolman Jerson Entice, imbestigador sa Dalaguete Police Station, nagkanayon nga ang kaso gipasaka sa paryente sa suspek nga si Annalyne Alonso, tag-iya sa baka. Kini human naaktuhan sa tag-iya ang suspek sa miaging tuig nga gitigbas ang wala’ng kiting sa baka.

“Caught in the act nila ang suspek nga nanghimakak. Wala sab moatubang dihang gipatawag sa barangay,” matod ni Entice.

Tungod sa pagkaangol sa baka, dili na kini makalakaw. Ang baka mobalor og P60,000.

Sa Enero 15, 2024, migawas ang warrant nga giisyo ni Judge Thelma De Los Santos sa Municipal Trial Court sa Dalaguete.

Ang huwes mihatag og pagtu­got sa dinakpan nga makapiyansa og P6,000.

Sa Huwebes, Enero 18, nakagawas ang mag-uuma human nakapiyansa.