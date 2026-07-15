Wanted wa magpadakop nga buhi sa mga polis

Nahimong duguon ang pag-serve sa search warrant sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Cebu City Field Unit pasado alas 3:00 sa kaadlawon, Miyerkules, Hulyo 15, 2026, sa Sityo Dita, Barangay Pulangbato, Dakbayan sa Sugbo.
Apan nisukol ug nakigpinusilay sa mga polis ang subject sa warrant nga si Niño Jude Owatan, hingnkod ang ang pangidaron, residente ra sab sa maong lugar.
Ang CIDG-Cebu City Field Unit uban sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Unit 7, Special Weapons and Tactics, ug sa pakig-alayon sa Talamban Police Station, nipahigayon sa pagronda pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa RTC, Branch 17, Dakbayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591, o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kang Owatan.
Sa dihang giimplementar na ang search warrant, ang ilang target nga si Owatan nisuway og eskapo human makabantay sa mga polis ug giingo’ng una nga namusil.
Nibalos ang mga sakop sa CIDG uban sa SWAT sa CCPO ug nasamdan hinungdan nga gitabang og gidala sa ospital, apan gideklarar nga dead on arrival.
Nakuha sa personnel sa CIDG 7 ang kalibre 45 nga pistol, nasakmit sab ang usa ka pakete sa gituohang shabu, ug nagkadaiyang drug paraphernalia. Ang CIDG nakadawat og report nga magbitbit og armas ang target kon mogawas sa ilang balay.
Si Owatan nag-atubang og kasong murder, illegal possession of firearms, ug kalapasan sa COMELEC gun ban.
Nalambigit sab siya sa mga kaso sa rent-tangay ug rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu ug ubang bahin sa nasod.
Gawas niini, siya sab ang gitudlo nga usa sa mga suspek sa kasong abduction sa duha ka negosyante sa Miranza Center sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 11, 2026, nga nag-viral sa social media ang video.
Gibutyag sa Hepe sa CIDG Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosell Encarnacion nga lehitimo ang maong operation, gani ang iyang mga personnel narekord ang maong insidente pinaagi sa ilang body-worn camera ug ubang recording device aron pagseguro sa transparency ug accountability sa tibuok operation.
Gidayeg ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa malampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. /