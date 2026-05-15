Warning shots gihimo aron pugngan ang dautang tuyo

Ang acting chief sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms (OSAA) nga si Mao Aplasca, nipasabot sa Biyernes, Mayo 15 sa gihimo’ng pagpabuto og warning shot sa insidente sa pagpamusil niadtong Mayo 13, 2026, sulod sa Senate building sa Pasay City.
Giangkon ni Aplasca nga siya mismo ang nipabuto sa warning shot human niya makita ang mga armadong indibidwal nga giingong mga personnel sa National Bureau of Investigation (NBI) nga anaa sa hurisdiksyon sa Senado.
Matod niya, ang warning shot himuon kon adunay nag-ung-ong nga hulga.
Gani ilang gihangyo ang mga armado nga mopaila sa ilang kaugalingon ug pagbutang sa ilang dala nga armas apan wala sila mosanong.
Sumala kang Aplasca, way gihimong koordinasyon ang NBI sa wala pa ang operasyon.
Iyang giklaro nga usa ra ka beses siya nipabuto, ug base sa iyang kasinatian, dili angay balikon ang warning shot.
Sa pangutana nganong wala hingpit nga napahawa ang mga miyembro sa media ug uban pang sibilyan sa lugar sa wala pa ang komprontasyon, niingon si Aplasca nga sakto nga kinahanglan unta kini, apan giingong limitado ang ilang oras sa paglihok.
Si Aplasca, usa ka retiradong police major general, kaniadto nagsilbi isip Senate Sergeant-at-Arms gikan Hulyo 2025 hangtod Pebrero 2026, ug nahimo sab siyang Sergeant-at-Arms sa House of Representatives niadtong 2020 hangtod 2021. / PNA