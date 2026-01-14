Warrants of arrest batok ni Ang, laing 17 gipagawas na

Nipagawas na ang korte sa Laguna og mga warrant of arrest batok sa negosyante ug gaming tycoon nga si Charlie “Atong” Ang ug 17 ka uban pa tungod sa ilang pasangil nga kalambigitan sa kaso sa mga nanga-missing nga sabongero.
Lakip sa mga giisyuhan og warrant of arrest sa Branch 26 sa Sta. Cruz, Laguna Regional Trial Court alang sa kasong kidnapping with homicide nga walay girekomendar nga piyansa, mao sila si Rogelio Teodoso Rorican Jr., Jezrel Lazarte Mahillm, Mark Carlo Evangelista Zabala, Rodelo Antipuesto Anig-ig, Emman Cayunda Falle, Julios Tagalog Gumolon, Ronquillo Pacot Anding, Ryan Jay Eliab Orapa, Aaron Ezrah Lagahit Cabillan, Mark Anthony Aguilo Manrique, Anderson Orozco Abary, Michael Jaictin Claveria, Edmon Hernandez Muñoz, Farvy Opalla Dela Cruz, Renan Lagrosa Fulgencio, Alfredo Uy Andes, ug Joey Natanauan Encarnacion.
Sa usa ka press conference sa Malacañang, si Philippine National Police (PNP) acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga labing minos 10 niining maong mga indibidwal, mga polis, anaa na ubos sa restrictive custody.
Siya niingon nga gimanduan na sila nga motahan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).
Si Ang gitudlo nga maoy utok luyo sa pagkahanaw sa pipila ka mga sabongero gikan sa tuig 2021 hangtod 2022 kinsa giakusahan nga nanikas.
Gihatagan og gibug-aton sa mga piskal sa gobiyerno ang mga pamahayag sa kanhi security chief ni Ang nga si Julie “Dondon” Patidongan kinsa niangkon nga ang gaming tycoon maoy nimando sa pagdagit ug pagpatay sa mga sabongero. / TPM / SunStar Philippines