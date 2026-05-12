Warriors agresibong mokuha ni Giannis?

Dili ikasurpresa nga ubay-ubay nga teams ang mosuway pagtanyag aron makuha gikan sa Milwauke Bucks si Giannis Antetokounmpo sa dili pa ang trade deadline sa National Basketball Association (NBA) karong Pebrero sa sunod tuig.
Basi sa usa ka kasaligang tinubdan, usa ang Golden State Warriors ang gituohang agresibong mosuway pagkuha sa kanhi two-time MVP.
Adunay taho nga pareho nang abli si Antetokounmpo ug ang Bucks sa ideya nga niabot na ang panahon nga magbuwag ang ilang dalan.
Hinuon, nagdepende pa ang tanan sa mga kalambuan sa umaabot. / Gikan sa wires