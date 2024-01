Warriors asst. coach namatay sa Utah

Nakadesisyon ang National Basketball Association (NBA) nga iuswag ang duwa sa Golden State Warriors ug host Utah Jazz ning Huwebes, Enero 18, 2024 (PH time) tungod sa kalit nga kamatayon ni Warriors assistant coach Dejan Milojević.

Ataki sa kasingkasing maoy hinungdan sa kamatayon ni Milojevic, kinsa maoy mentor ni Denver Nuggets superstar Nikola Jokic sa ilang nasod nga Serbia.

Nanihapon ang Warriors dihang nahitabo ang insidente.

“We are absolutely devastated by Dejan’s sudden passing,” matod ni Warriors coach Steve Kerr.

“This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors.”