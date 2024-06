Warriors di gusto mabalhin si Klay

Nanghinaot ang Golden State Warriors nga dili mabalhin sa laing puwersa ang usa sa ilang karaang mga pambato nga si Klay Thompson sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).

Mismong si general manager Mike Dunleavy Jr. ang niingon niini.

“We want him back,” matod ni Dunleavy. “Hopefully he’ll come back.”

Mahimo na nga free agent si Thompson karong Hulyo 1, 2024 apan padayon pa ang pagpakignegusasyon sa Warriors sa usa sa ilang Splash Brothers.

“When we figure out a solution to all that, we’ll have news for you,” dugang ni Dunleavy. / AP