Warriors forward Kuminga gipamulta og $35K

Gipahibalo ni James Jones, ang executive vice president ug head sa basketball operations sa National Basketball Association, nga ang ilang gipa-multa ang Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga kagahapon, Oktubre 17, 2025 (PH time).
Pabayaron si Kuminga og $35,000 tungod sa dili angay nga kontak ug padayon sa pagreklamo batok sa game official.
Ang insidente nahitabo sulod sa dihang gitawagan og technical foul ug na-ejected sa duwa si Kuminga 0.9 segundos ang nahabilin sa second quarter sa duwa sa Warriors batok Portland Trail Blazers niadtong Oktubre 15 sa Moda Center.
Ang Warriors nidaog sa maong preseason game 118-111. / RSC