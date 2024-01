Warriors gi-boo sa ilang fans

Gipang-boo sila si Stephen Curry, Klay Thompson ug ang kinatibuk-ang puwersa sa Golden State Warriors sa kaugalingon nilang fans sulod sa Chase Center.

Nahitabo kini atol sa dakong kapildihan sa seven-time champions batok sa New Orleans Pelicans, 141-105, ning Huwebes, Enero 11, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang nangasagmuyo’ng fans sayo nga namiya sa venue gumikan sa tumang pagkalubong sa Warriors.

Nagtuo si Warriors coach Steve Kerr nga nakuwangan og pagsalig sa kaugalingon ug determinasyon ang iyang mga batos.

“They’re fragile. We have to find some fight,” matod ni Kerr. “We may have to resort to some different tactics.”

Nagkanayon si Curry nga nakasabot sila sa gibati sa ilang fans human nila nasinati ang usa sa labing dako nilang kapildihan ubos sa paggiya ni Kerr.

Matod ni Curry nga mismo siya, gi-boo niya ang iyang kaugalingon.

“Honestly, I’m booing myself, booing our team in my head because of the way we’re playing,” batbat sa kanhi two-time MVP.

Hasta si Thompson niingon nga angay lang sila nga i-boo sa ilang fans hilabi na kay mao kini ang ikaduhang sunodsunod nga higayon nga nakatilaw sila og kastigo sulod sa ilaha mismo’ng tugkaran.

“Pretty deflating mood, but that’s expected when you get blown out twice in a row at home,” matod ni Thompson.

Walo ka mga magduduwa sa Pelicans ang ningmugna og dobleng numero nga mga puntos pinangulohan ni Jonas Valanciunas, kinsa nirehistro og 21 puntos.