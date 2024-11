Warriors gibangkaw sa Cavs

Nagpabiling perpekto ang record sa Cleveland Cavaliers human nila gitusoktusok ang Golden State Warriors, 136-117, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Nobiyembre 9, 2024 (PH time).

Si Darius Garland mipakatap og 27 puntos samtang si Evan Mobley mipuno og 23 puntos para sa Cavaliers, kinsa misaka ang win-loss record ngadto sa 10-0.

Ang kadaugan maoy mikulit og kasaysayan para sa Cavs. Sila ang unang team NBA history nga midaug sa first 10 games ug miiskor og 110 puntos sa kada duwa.

Ang Cavs nalang pud ang nag-inusara nga team nga wa pa makatilaw og pildi karon nga season.

Gibayaw sa kalipay ang first year coach nga si Kenny Atkinson tungod sa ilang kalampusan sa sayong bahin sa season.

“10-0 is something. The situation kind of a magic number, right?” saysay ni Atkinson.

“I was worried about tonight because the Warriors are champions. That surprised me, how ready we were, how hungry we were. 10-0 is really something for our team.”

Si Atkinson kanhi assistant coach ni Steve Kerr sa Warriors sa wa pa kini kuhaa sa Cavaliers.

Ang Cavs mibuhat pud og franchise record sa pinakadako nga labaw sa first half, diin gilubong nila ang Warriors og 41 puntos, 83-42, sa halftime.

Wa na makabalik ang Warriors sa second half ug nakuha nila ang unang pildi sulod sa unom ka road games karon nga season.

Si Jonathan Kuminga mikuha og 21 puntos samtang si Stephen Curry nalimitahan lang og 12 puntos ug nakabuhat pa gyud kini og unom ka turnover sa Warriors. / RSC