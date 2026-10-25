Warriors gibuntog ang Webmasters sa Cesafi

Nakaikyas ang University of San Carlos (USC) Warriors sa University of Cebu (UC) Webmasters sa kulbahinam nga 59-58 nga kadaogan sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament didto sa Cebu Coliseum niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 24, 2026.
Nahuman ang duwa nga adunay kontrobersyal nga tawag sa referee nga nakakuha og protesta gikan sa kampo sa Webmasters.
Misaka ang tensyon sa ulahing mga segundos sa dihang gidesisyunan sa referee nga si Ricofer Sordilla ang katapusang nakagunit sa bola sa wala pa kini nigawas sa linya samtang nagdribble padulong sa basket.
Kusganong giprotestahan sa Webmasters ang maong tawag, ug nanalipod nga si James Enriquez sa USC maoy katapusang nakatandog sa bola sa wala pa kini ma-out.
Nangayo ang UC og instant replay aron susihon ang maong krusyal nga desisyon, apan napakyas sila tungod kay giingon nga guba o giayo ang instant replay system (IRS).
Usa ka dili opisyal nga kuha sa bidyo gikan sa usa ka tigpaluyo ang nagpakita nga lahi sa tawag sa referee, nga labaw pang naghatag og kagul-anan ug kaprotesta sa Webmasters.
Kontrolado sa Warriors ang duwa sa kadaghanan nga bahin, diin nakatukod sila og 11 puntos nga labaw, 41-30, sa halftime. Apan sa dihang nagpaingon na unta ang Warriors sa kadaogan, nibangon ang Webmasters.
Nipabuto ang UC og 7-0 nga run aron paubsan ang bentaha ngadto sa 57-54 sa nahibiling 31.4 segundos.
May tsansa unta si Sordilla nga matabla ang duwa apan nasipyat sa scoring leader sa UC ang iyang unang free throw sa wala pa niya napasulod ang iyang sunod nga duha ka tira aron dalhon ang iskor sa 57-56. / RSC