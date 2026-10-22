Warriors gikastigo sa Lakers

Sa labing unang higayon gikan niadtong 2017, ningsugod sa National Basketball Assocation (NBA) season ang hosts Los Angeles Lakers nga wala si LeBron James ug ang resulta – nakapadangat sila og makuyaw nga mensahe.
Sa labing una nilang tahas sa 2026-27 season, nagmangtas ang Lakers ug ilang gipanglampornas ang bisitang Golden State Warriors, 127-105, kagahapon, Huwebes, Oktubre 22, 2026 (PH time).
Ang Lakers gipangulohan sa ilang batan-ong lider nga si Luka Doncic, kinsa nagpakatap og 28 puntos.
Kuyaw sab nakaduwa ang bag-ong sakop sa Lakers nga si Walker Kessler, kinsa niamot og 26 puntos gikan sa perpektong 12-of-12 shooting alang sa kadaugan.
Nakamugna og 10 ka hansak si Kessler.
Ang usa sa naandang kasaligan sa Lakers nga si Austin Reaves nitampo og 23 puntos.
Ang laing naandang kasaligan sa team nga si Austin Reaves nidugang og 23 puntos samtang ningtampo og 10 puntos matag usa sila si Quinten Grimes ug Jake LaRavia.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, ang Lakers inanay nga ningtamak sa gasolinador sa ilang opensa aron pagposte og 14 puntos nga labaw sa halftime, 66-52.
Mas ningbulhot ang opensa sa Lakers sa pagpadayon sa duwa hangtod nga ilang nainat sa 34 puntos ang ilang labaw, 102-68, pagkahuman sa 3rd quarter.
Sa 4th quarter, gibabad na sa Lakers ang ilang reserbang mga magduduwa ug gipapahuway na si Doncic hangtod na sa katapusang gutlo.
Sama sa naandan, ang Warriors gipangulohan sa beterano nilang lider nga si Stephen Curry, kinsa nimugna og 23 puntos diin 20 niini iyang gimugna sa 1st half.
Nidugang og 14 puntos si Brandon Williams alang sa Warriors samtang ning-amot og 12 puntos matag usa sila si Gui Santos ug rookie Yaxel Lendeborg. / Gikan sa wires