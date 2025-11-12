Warriors gikastigo sa Thunder

Napasulod ni Chet Holmgren ang tanan niyang siyam ka mga itsa aron tabangan ang host ug defending champion Oklahoma City Thunder sa pagmakmak sa multi-champion Golden State Warriors, 126-102, sa Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kinatibuk-an, nagpakatap si Holmgren og 23 puntos, lakip na niini ang duha ka three-pointers ug tulo ka freethrows, ug gawas niini, nidugang siya og 11 rebounds.
Nagkanayon si Holmgren human sa duwa nga wala siya nasayod nga bisan usa ka itsa, wala siya nasipyat.
“I wasn’t really paying attention. I was just trying to make plays, win the basketball game. I didn’t see that ‘til afterwards. But I knew I was shooting pretty good,” matod ni Holmgren kinsa nag-average og 19.6 puntos ug 8.9 rebounds ning maong season.
Sa gipakita ni Holmgren, nigaan ang obligasyon sa lider sa Thunder nga mao ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander kinsa nimugna og 28 puntos.
Nagkanayon si Holmgren nga kining tanan bunga sa iyang paningkamot aron mas moumento pa ang iyang abilidad.
“I’ve learned how to get better now. I know what I have to get better at,” matod ni Holmgren. “Before, I was just working hard because I wanted to work hard. And that’s kind of just what I do. And I love to play basketball every day.’
Ang Thunder nga padayong ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jaylen Williams, nakadawat sab og 18 puntos gikan ni Isaiah Joe, 17 puntos gikan ni Ajay Mitchell ug 12 puntos gikan ni Jaylin Williams.
Sa kadaugan, napahugtan sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 11-1 nga rekord.
Ang Warriors nga nahagbong sa 6-6 nga rekord, gipangulohan ni Jonathan Kuminga pinaagi sa iyang 13 puntos, nidugang og 12 puntos matag usa sila si Jimmy Butler ug Pat Spencer, samtang niamot og 11 puntos si Stephen Curry kinsa nakapalta sa niaging tulo ka mga duwa sa Warriors tungod kay aduna siyay gipamati sa lawas.
Pagsugod pa lang, kontrolado na sa Thunder ang kombati ug nakaposte na sila og dakong labaw, 63-44, sa halftime.
Paghuman sa 3rd quarter, ningburot pa sa 107-72 ang labaw sa Thunder ug ning gutloa, tataw nga hinayhinay na nga ning-isa sa ilang puti nga bandera ang Warriors. / Gikan sa wires