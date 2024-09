Warriors gikawras sa Jaguars

Ningbangon gikan sa pagkapandol ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ug ilang gipangbuntog ang University of San Carlos (USC) Warriors, 73-69, sa sa main game niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 28, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Jaguars, nga nasubhan og 71-78 nga pilde batok sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers niadtong Septiyembre 22, ningsubay og grabe ka lisod nga dalan una nila napayukbo ang Warriors.

Nagginabsanay paggunit sa labaw ang duha ka mga kampo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ning sangkaa nga gilamasan og walo ka lead changes ug 10 ka mga tabla.

Ang Warriors, nga nasugamak sa 0-2 nga rekord, mao ang unang nakaarangkada ug nakaposte kini’g 18-12 nga labaw human sa 1st quarter.

Ninggukod ang Jaguars aron ilugon ang labaw sa halftime, 35-33, ug human niini, sikit na ang engkuwentro hangtod na sa katapusang gutlo.

Sa himatyong mga segundos na ning-abli og dako ang pultahan sa Jaguars paingon sa kadaugan.

Ang Jaguars gipangulohan ni Elmer Echavez pinaagi sa iyang 19 puntos samtang ningdugang og 13 puntos si James Calizar.

Nangulo sa Warriors mao sila si James Gica ug Kyle Maglinte pinaagi sa ilang 13 puntos matag usa.

Sa laing bahin, gipakaging sa USJ-R Baby Jaguars ang high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (ShS-AdC) Magis Eagles, 75-71.

Sa laing mga duwa sa high school division, gipangmakmak sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens, 66-37, samtang gipanglubong og taga liog sa UV Baby Green Lancers ang USC Baby Warriors, 107-45. / ESL