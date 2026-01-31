Warriors giligsan sa Pistons

Nipakatap si Cade Cunningham og 29 puntos ug 11 ka assists ug gilatayan sa visiting team Detroit Pistons and Golden State Warriors, 131-124, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Chase Center, California, Sabado, Enero 31, 2026 (PH time).
Si Jalen Duren nidugang og 21 puntos ug 11 ka rebounds para sa Eastern Conference-leading Pistons, kinsa nisaka ngadto sa 35-12 (win-loss) record.
Ang Pistons nakakuha og igong tabang sa ilang road game kang Duncan Robinson nga nihimo og 15 puntos gikan sa lima ka tres, ni Isaiah Stewart (14 puntos), Tobias Harris (15 puntos) ug Daniss Jenkins (12 puntos).
Sa hagib sa Warriors ang ilang bituon nga si Curry maoy nangulo pinaagi sa 23 puntos, apan kutob ra kini sa third quarter ug nigawas sa duwa tungod sa right knee soreness.
Ang Warriors adunay walo ka players nga nag double-digit sa scoring, lakip na si Curry, apan kuwang gihapon kini para pahunongon ang gahaguros nga opensa sa Pistons.
Ang nakahimo og double figures sa Warriors uban ni Curry mao sila De'Anthony Melton (18), Santos (16), Draymond Green (15) and Al Horford (13), Moses Moody (11) Brandin Podziemski (11) Buddy Hield (10).
Ang tres ni Gui Santos sa nahabilin nga 6:56 sa duwa nakapasikit sa Warriors, 117-112, nga gisundan sa layup ni Hield nga nipaubos sa labaw sa Pistons sa tulo nalang ka puntos.
Apan igo ra diay nipahuway ang makina sa Pistons ug nibalik kini pagratsada ug naglabaw na hangtod sa final buzzer.
Gibaraw sa Pistons ang career night unta ni Draymond Green.
Si Green nakakab-ot sa milestone nga 8,000 career points, ug nahimo pud siyang ikatulo nga player sa Warriors na nakakuha og 800 career 3-pointers. / RSC