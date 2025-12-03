Warriors gimakmak sa Thunder

Nainat sa defending champion Oklahoma City Thunder ang ilang rekord ngadto sa 21-1 ug sunodsunod nga kadaugan ngadto sa 13 human nila gipangbuntog ang hosts Golden State Warriors, 124-112, ning Miyerkules, Disyembre 3, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kini maoy ikaduhang labing taas nga sunodsunod nga kadaugan nga naposte sa Thunder sukad sa ilang pagbalhin gikan sa Seattle (Supersonics) ngadto sa Oklahoma.
Niabot og 15 ang labing taas nga sunodsunod nga kadaugan nga nahimo sa Thunder, nga nahitabo sa niaging season.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 38 puntos.
Ang Warriors, nga padayong ningkombati nga wala ang ilang lider nga si Stephen Curry (quad), nakasinati sa ikalima nilang pilde sa niagi nilang pito ka mga duwa, nga nagtagak kanila sa 11-11 nga rekord.
Ning sangkaa, naangkon sa Warriors ang labing una nilang labaw, 98-97, human nakapabuto og three-point bomb sa nahabiling 8:82 minutos.
Apan human niini, gidugkatan ni Gilgeous-Alexander ang 8-0 run sa Thunder, nga ningkontrolar na sa duwa gikan ning puntoha hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires