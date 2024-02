Warriors gitiklo og balik sa Nuggets

Padayon ang dominasyon sa defending champions Den­ver Nuggets batok sa hosts Golden State Warriors, 119-103, sa Natio­nal Basketball Association (NBA) ning Lunes, Pebrero 26, 2024 (PH time).

Ning maong kadaugan, ang Nuggets nakarehistro og perpektong 4-0 nga rekord sa ilang pagpakigparang sa kanhi kampyon Warriors ning maong season.

Gipangulohan na sab ni Ni­kola Jokic ang Nuggets pi­naagi sa iyang ikatulong sunodsunod nga triple-doubles nga 32 puntos, 16 ka rebounds ug 16 ka assists, nga maoy ika-18 niyang triple-­double sa season.

Sa wala pa ang All-Star break, ang Nuggets nakatilaw og tulo ka sunodsunod nga kapildihan apan sila nibawi human niini pinaagi sa pagposte sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan.

Maayo kini nga senyales alang sa pagtiwas sa ilang kampanya sa season.

“We had three losses before All-Star break now we have three wins. It’s how the game is, a game of runs. In season you have a good period, bad period, you want to have a longer good period than bad and a short bad period,” matod ni Jokic.

“I think we are just going in the right direction. That is the most important thing.”

Si Jamal Murray niamot og 27 puntos samtang nitunol og 17 puntos si Aaron Gordon alang sa Nuggets, nga ningtali sa ikapito nilang sunodsunod nga ka­daugan batok sa Warriors ug ika-10 sa katapusan nilang 11 ka mga engkuwentro.

Ang Warriors katapusang ningdaog batok sa Nuggets, 113-102, niadto pang Marso 10, 2022.

Gipangulohan ni Klay Thompson ang Warriors pinaagi sa iyang 23 puntos, nihatag og 20 puntos si Stephen Curry samtang niamot og 19 puntos si Jonathan Kuminga. / AP