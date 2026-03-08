Warriors gitipi sa OKC

Gibuntog sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Golden State Warriors, 104-97, para sa ilang ikalima nga sunodsunod nga daog sa National Basketball Association (NBA) game niadtong Dominggo, Marso 8, 2026, (PH time) didto sa Oklahoma City.
Sukad pagbalik ni Shai Gilgeous-Alexander (SGA) gikan sa abdominal strain, wa pa makatilaw og pilde ang Thunder ug mas gipahugtan pa ang gunit sa best-record karon nga season nga 50-15 (win-loss).
Ang Oklahoma City pud ang unang team nga nakakuha sa ika-50 nga daog karon nga season.
Nipakatap ang reigning Most Valuable Player nga si Gilgeous-Alexander og 27 puntos, lakip na ang clutch nga tres sa atubangan mismo sa nawong ni Golden State forward Draymond Green sa nahabilin nga 42.4 segundos nga maoy nihatag sa Thunder og 102-97 nga labaw.
Si Gilgeous-Alexander nakabuhat na at least 20 puntos sa 125 consecutive games. Usa nalang ang kuwang para motabla siya ni legendary Wilt Chamberlain nga maoy nagkupot sa record nga 126 straight games nga adunay at least 20 puntos.
Gipanglupig sa Thunder sa uwahi nilang lima ka duwa mao ang Warriors, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Chicago BUlls ug New York Knicks.
Si Isaiah Joe nitunol og 18 puntos, samtang si Jaylin Williams nitampo og 9 puntos ug 14 rebounds para sa Thunder.
Sa habig sa Warriors, si Gui Santos nilabni og 22 puntos ug 11 rebounds, si Brandin Podziemski nidugang og 17 puntos ug si Green nipaambit og 16 puntos. / RSC