Warriors gitiwasan sa Timberwolves

Gipatilaw og lain napud nga kapildehan sa Golden State Warriors sa pagkawala sa ilang superstars nga si Stephen Curry ug si Draymond Green tungod sa managlahi nga injuries.
Gitumba sa Minnesota Timberwolves, 127-117, ang piang na daan nga Warriors niadtong Sabado, Marso 14, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) game didto sa korte mismossa Golden State sa San Francisco, California.
Ang Warriors, nga niduwa wala si Curry (right knee soreness) ug si Green (injury management), nakatilaw sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kapildehan ug ikaunom sulod sa uwahing pito nila ka duwa.
Gitiwasan pa sa ilang kalbaryo sa Warriors kay walo nalang ka players ang nahabilin batok Timberwolves human sila Al Horford (right calf tightness), Seth Curry (left adductor soreness) ug Quinten Post (left ankle sprain) gipagawas atol sa duwa.
Naghagsa ang Warriors sa ikasiyam nga pwesto bitbit ang 32-34 (win-loss) record sa sikit nga Western Conference.
Ang Timbewolves nisandig sa ilang superstar nga si Anthony Edwards, kinsa nipabuto og 42 puntos para tabangan ang iyang team nga maputol ang ilang tulo ka sunodsunod nga pilde.
Niamot ang bigman nga si Rudy Gobert og 18 puntos, nitunol si Jaden McDaniels og 15 puntos, samtang niamot sila Naz Reid ug Ayo Dosunmu g 12 puntos matag-usa para sa Minnesota.
Ang Timberwolves anaa sa ikaunom nga pwesto dala ang 41-26 nga baraha sa West Conference. Ang head coach sa Golden State nga si Steve Kerr naglantaw unta nga makuha na ang iyang ika-600 career regular-season win, apan gibabagan kini sa Timberwolves.
Sa iyang regular season games si Kerr naghupot karon og 599-341 (win-loss) record.
Si Brandin Podziemski maoy nangulo sa pilderong Warriors pinaagi sa iyang 25 puntos ug 10 rebounds. Samtang si Kristaps Porzingis niamot og 20 puntos, nidugang si Gui Santos og 17 puntos apil na ang career-high nga walo ka assists, samtang si De'Anthony Melton ug Gary Payton II nibuhat og 12 puntos matag-usa.
Ang Warriors nikigbisog nga wala ilang saligando nga si Curry sa ika-16 nga sunodsunod nga duwa. Sulod sa mga maong duwa nakahimo lang sila pagkuha og lima ka daog batok sa 11 ka pilde. / RSC