Warriors gitukob sa Jaguars sa Cesafi

Gipaak sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ang kusgan nga University of San Carlos (USC) Warriors, 58-56, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 3, 2026, didto sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Jaguars nilupig sa mas inilog nga Warriors sa pagpangulo ni Christian Carl Sollano nga nipabuto og 13 puntos ug unom ka rebounds.
Sila Kirst Ryll Da Silva, Artenny Ilustrisimo, ug Michael Villasan nidugang og 8 puntos matag-usa. Si Da Silva nakalangkat pud og unom ka rebounds.
Gipangulohan ang Warriors ni Rea Ener Aureo pinaagi sa iyang 14 puntos ug unom ka rebounds, samtang si Jhoernel Tangkay nidugang og 11 puntos ug unom ka rebounds, ug si James Gica niamot og 10 puntos.
Ang maong kadaugan nipasaka sa standing sa USJ-R ngadto sa 4-3 (win-loss) record, diin nagtabla sila sa ikaupat nga dapit kauban ang Cebu Institute of Technology-University Wildcats ug University of Cebu-Main Webmasters.
Samtang ang USC natagak sa 5-2 nga baraha alang sa solo ikatulo nga dapit. / RSC