Warriors gitumba sa Blazers

Gipakaging sa Portland Trail Blazers sila Stephen Curry ug Golden State Warriors sa usa ka makabungog nga 139-119 upset sa unang duwa ni interim head coach Tiago Splitter sa National Basketball Association (NBA) regular season game sa Portland, Oregona kagahapon, Oktubre 25, 2025 (PH time).
Si Deni Avdija nipabuto og 26 puntos, unom ka assists, samtang si Jerami Grant nidugang og 22 puntos aron pangulohan ang balanseng opensa sa Blazers.
Lima ka players sa Portland ang nakahimo og doble-digit nga puntos, lakip na sila Toumani Camara (19), Shaedon Sharpe (17), Donovan Clingan (14), Kris Murray (13) ug Jrue Holiday (12 puntos ug 11 assists).
Bisan pa sa 35 puntos ni Stephen Curry, wala makapugong ang Warriors sa pagsulbong sa Blazers, ilabi na ilawom diin nagyanog ang Portland, 66-30.
Si Jonathan Kuminga nidugang og 16 puntos, samtang si Jimmy Butler ug Draymond Green niamot og 14 ug 12 puntos matag usa.
Nagsugod og kusog ang Warriors pinaagi sa 12-4 run ug 8-0 personal run ni Curry nga niresulta sa 25-17 nga labaw sa unang quarter. Apan wala magdugay ang kalipay sa Golden State, kay nakatabla dayon ang Blazers sa 28 pag-abot sa break.
Sa ikaduhang quarter, nibuto ang opensa sa Portland. Si Avdija nakapuntos og 20 sa first half, samtang si Grant naghatag og dakong suporta. Naglabaw ang Blazers sa quarter, ug nakapaburot og 13 puntos sa halftime.
Nisulay pagbawi sa momentum si Curry sa 3rd quarter pinaagi sa usa ka four-point play aron mapaduol sa 81-72, apan nagpadayon ang pagbangis sa Blazers, nga nakalabaw pa hangtod 25 puntos.
Sa 9:35 nga nahabilin sa duwa, gipahulay na ni Coach Steve Kerr si Curry samtang nang-una ang Portland 115-97, usa ka klarong timailhan nga gidawat na sa Warriors ang kapildihan.
Ang Trail Blazers, nga giatubang pa ang isyu sa ilang coaching staff human sa pagdakop sa head coach Chauncey Billups, gitimon karon sa kanhi player nga si Splitter.
Si Billups gidakop sa FBI tungod sa sports-gambling probe. / RSC