Warriors interesado kang Butler

Sa pagbalhin ni Klay Thompson og laing team, nangita karon ang Golden State Warriors og kaabag sa superstar nga si Stephen Curry.

Usa sa target sa Warriors mao si Jimmy Butler kon mahimo kining free agent sa sunod summer kay wa paman ni mopirma og extension sa iyang team nga Mia­mi Heat.

“Jimmy Butler’s going to be a free agent next summer, didn’t get an extension done. The Warriors, as you know, have interest there and I think probably made a couple calls during the summer,” saysay sa beteranong NBA writer nga si Sam Amick atol sa podcast.

Si Butler dunay average nga 18.3 puntos, 5.3 rebounds ug 4.3 assists sulod sa 814 ka regular season games.

Nasulod sa NBA isip 30th overall pick sa Butler tuig 2011 sa Chicago Bulls. Human sa unom ka tugi sa Bulls nabalhin siya sa Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, ug Heat. / RSC