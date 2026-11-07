Superbalita Cebu

Warriors, Jaguars magpinaksitay sa Cesafi

Warriors, Jaguars magpinaksitay sa Cesafi
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Mga duwa karon

10:30 A.M USPF Baby Panthers batok PSS Titans (High School)

12:30 P.M CEC Dragons batok SRCDC Greyhounds (High School)

2:00 P.M UC-Main Junior Webmasters batok USJR Baby Cubs (High School)

3:30 P.M USPF Panthers batok UPC Fighting Maroons (College)

5:00 P.M USJR Jaguars batok USC Warriors (College)

Mas pahugtan pa sa University of San Carlos (USC) Warriors ang ilang paghupot pwesto samtang ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars tuyo nga mogukod sa lumba para playoffs sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament Season 26 karong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, sa Cebu Coliseum.

PAMBATO: Si Jhoernel Vince Tangkay, anak ni ex-PBA player Hercules “Jojo” Tangkay, maoy sa sinaligan sa University of San Carlos Warriors sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. men’s basketball. / Hulagway ni Sugbuanong Kodaker II
PAMBATO: Si Jhoernel Vince Tangkay, anak ni ex-PBA player Hercules “Jojo” Tangkay, maoy sa sinaligan sa University of San Carlos Warriors sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. men’s basketball. / Hulagway ni Sugbuanong Kodaker II
Alcher Obra sa University of San Jose Recoletos Jaguars / Hulagway sa Cesafi Facebook Page
Alcher Obra sa University of San Jose Recoletos Jaguars / Hulagway sa Cesafi Facebook Page

Ang Warriors kasamtangan nga naglingkod sa ikatulo nga pwesto bitbit ang 7-4 (win-loss) nga baraha ug ang Jaguars naa sa ikalima nga pwesto dala ang 6-4 nga rekord.

Magpinaksitay ang Warriors ug Jaguars sa main game karong alas-5 sa hapon sa main game.

Ang University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers ug University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons magkinawrasay sa first game sa college division nga sugdan alas 3:30 sa hapon.

Ang duha ka teams naa sa ubos sa team standings, ang Fighting Maroons adunay 2-8 nga rekord ug ang Panthers naa sa kinausbsan sa ilang 1-9 rekord.

Sa high school division, magtigi ang University of Cebu (UC-Main) Junior Webmasters ug USJ-R Cubs sa alas 2 sa hapon.

Ang UC-Main nagbitbit og 7-3 nga baraha ug nagtapad sila sa USJ-R nga adunay 6-2 nga rekord sa high school team standing.

Magduwa pud ang Cebu Eastern College (CEC) Blue Dragons kontraSan Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds alas 12:30 sa udto.

Ang Blue Dragons nagbitbit og 3-5 nga rekord ug ang Greyhounds naa sa 2-5 ang baraha.

Sa lain nga high school game, magbangga ang PAREF Springdale School (PSS) Titans ug ang USP-F Baby Panthers. Ang Titans adunay 1-7 nga rekord samtang ang Baby Panthers adunay 2-5 nga baraha. / RSC