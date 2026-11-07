Warriors, Jaguars magpinaksitay sa Cesafi

Mga duwa karon
10:30 A.M USPF Baby Panthers batok PSS Titans (High School)
12:30 P.M CEC Dragons batok SRCDC Greyhounds (High School)
2:00 P.M UC-Main Junior Webmasters batok USJR Baby Cubs (High School)
3:30 P.M USPF Panthers batok UPC Fighting Maroons (College)
5:00 P.M USJR Jaguars batok USC Warriors (College)
Mas pahugtan pa sa University of San Carlos (USC) Warriors ang ilang paghupot pwesto samtang ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars tuyo nga mogukod sa lumba para playoffs sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament Season 26 karong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Warriors kasamtangan nga naglingkod sa ikatulo nga pwesto bitbit ang 7-4 (win-loss) nga baraha ug ang Jaguars naa sa ikalima nga pwesto dala ang 6-4 nga rekord.
Magpinaksitay ang Warriors ug Jaguars sa main game karong alas-5 sa hapon sa main game.
Ang University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers ug University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons magkinawrasay sa first game sa college division nga sugdan alas 3:30 sa hapon.
Ang duha ka teams naa sa ubos sa team standings, ang Fighting Maroons adunay 2-8 nga rekord ug ang Panthers naa sa kinausbsan sa ilang 1-9 rekord.
Sa high school division, magtigi ang University of Cebu (UC-Main) Junior Webmasters ug USJ-R Cubs sa alas 2 sa hapon.
Ang UC-Main nagbitbit og 7-3 nga baraha ug nagtapad sila sa USJ-R nga adunay 6-2 nga rekord sa high school team standing.
Magduwa pud ang Cebu Eastern College (CEC) Blue Dragons kontraSan Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds alas 12:30 sa udto.
Ang Blue Dragons nagbitbit og 3-5 nga rekord ug ang Greyhounds naa sa 2-5 ang baraha.
Sa lain nga high school game, magbangga ang PAREF Springdale School (PSS) Titans ug ang USP-F Baby Panthers. Ang Titans adunay 1-7 nga rekord samtang ang Baby Panthers adunay 2-5 nga baraha. / RSC