Warriors lubong og taga liog sa Celtics

Nimugna og 29 puntos si Jaylen Brown samtang nihimo og 27 puntos si Jayson Tatum sa iyang ika-26 nga adlaw’ng natawhan aron pangulohan ang hingpit nga dominasyon sa hosts Boston Celtics batok sa Golden State Warriors, 140-88, ning Lunes, Marso 4, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Mao kini ang ikatulo nga labing dakong kadaugan nga narehistro sa kasaysayan sa prankisa sa Celtics.

Mao sab kini ang ika­tulong higayon sa season nga nakarehistro og kadaugan ang Celtics nga adunay 50 puntos o labaw pa ang biya.

Ang Celtics, nga ningtali sa ika-11 nilang sagunson nga ka­daugan, naglabaw na og 44 pun­tos sa halftime, nga maoy la­bing dako sa ilang kasaysayan.

Sa sayong bahin sa 3rd quarter, ningburot sa 51 puntos ang labaw sa Celtics ug ning higayuna, ang reserve players na ang gibabad og maayo ni coach Joe Mazzulla hangtod na sa katapusang gutlo.

“It feels great, but, at the same time, it’s always within humility,” matod ni Brown. “It’s a lot of respect for the Golden State Warriors, but we feel like it’s our time now.”

Tanang mga magduduwa sa Celtics pulos nakatampo sa ilang opensa.

Ang lider sa Warriors nga si Stephen Curry nagkagidlay ug igo lang kining nimugna og upat ka mga puntos sulod sa 17 ka mga minutos nga pagduwa.

Wala na niduwa si Curry sa tibuok 2nd half ug nasipyat siya sa tanan niyang siyam ka mga itsa sa three-point land.

Mao kini ang ikaduhang la­bing ngil-ad nga duwa ni Curry sukad niadtong Marso 16, 2022 diin igo lang siyang nakamugna og tulo ka mga puntos sulod sa 16 minutos nga pagduwa. Hinuon, ning duwaa, wala siya nakatiwas gumikan kay nakasinati siya og angol sa iyang tiil.

“The way that they’ve been playing, they seem very sure of themselves in their identity and who they are,” asoy ni Curry. / AP