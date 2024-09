Warriors, makigtigi sa jaguars

Mga duwa karon:

12:30 pm- UV batok USC (High School)

2:00 pm- UC batok CIT-U (High School)

3:30 pm- USJR batok SHS-AdC (High School)

5:00 pm- USJR batok USC (College)

Pulos mosuway pagbangon gikan sa kapildihan ang University of San Jose Recoletos (USJR) Jaguars ug University of San Carlos (USC) Warriors sa ilang panagsangka sa main game karong Sabado, Septiyembre 28, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Jaguars ni coach Julius Cadavis nasubhan og pilde batok sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 71-78, niadtong Septiyembre 22.

Mao sab kini ang nahitabo sa Warriors ni coach Paul Joven batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 53-60, niadtong Septiyembre 24.

Tungod kay pareho silang gikan sa pilde, gilaumang magbangis ang Jaguars ug Warriors sa ilang pagpakigbatok sa usa’g usa.

Sa high school division, magsangka ang UV Baby Green Lancers ug USC baby Warriors sa premirong duwa sugod sa alas 12:30 sa udto.

Mosunod ang engkuwentro sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters batok Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildkittens.

Sa ikatulong kombati, magpinaksitay ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug USJR Baby Jaguars.

Sa laing bahin, nabunyagan ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons og daog batok sa CITU Wildcats, 74-64, sa college division main game niadtong Huwebes, Septiyembre 26.

Sa premirong duwa, naangkon sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang sayong liderato sa high school division human nila gipangmakmak ang CITU Wildkittens, 81-68. / ESL