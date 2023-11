Warriors managinot og paglaom batok sa UP

Mga duwa karon:

5:15 pm- CEC batok USJ-R (High School)

6:45 pm- UP batok USC (College)

Daginuton og suway sa University of San Carlos (USC) Warriors ang nagkagamay nilang paglaom nga makasulod sa semi-finals sa ilang pagpakigbatok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa main game ning Martes, Nobiyembre 14, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Warriors kasamtangang naa sa ikaunom nga puwesto dala ang 3-4 nga rekord diin kauban nila ang Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs.

Sa kasamtangang sitwasyon sa Warriors, nagkinahanglan nilang haruson pagdaog ang nahabilin nilang tulo ka mga duwa sugod karon aron magpabiling buhi ang ilang paglaom sa semis.

Dili lang kini, mag-ampo sab ang Warriors nga mopabor kanila ang mga resulta sa nahabiling mga duwa sa teams nga nag-una kanila sa standings.

Ang mopatigbabaw nga upat human sa single-round elimination mao ang makaabante sa semis diin magparang ang No. 1 batok No. 4 ug No. 2 batok No. 3. Ang top-two teams adunay twice-to-beat nga bintaha.

Ang Fighting Maroons, nga mosagubang sa katapusan nilang tahas, nagbitay sa ila­wom nga dapit dala ang 2-7 nga rekord ug wala na kini paglaom nga makaabanre.

Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars sa high school division sugod sa alas 5:15 sa hapon.

Krusyal kini nga engkuwentro gumikan kay parehong aduna pa’y hayaghayag nga poruhan ang duha ka mga kampo nga makasulod sa semis.

Ang Baby Jaguars kasamtangang naa sa ikatulong luna dala ang 5-1 nga rekord samtang ang Dragons naa sa ikalima,bitbit ang 5-2 nga baraha.