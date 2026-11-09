Warriors mibawos sa Jaguars

Ningpatong sa ikatulong luna ang University of San Carlos (USC) Warriors human nila bangis nga gibawsan ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 69-47, niadtong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Colisuem.
Ang Warriors, nga gipakaging sa Jaguars, 56-58, niadtong Oktubre 3, ningsaka sa 9-4 nga rekord samtang ang Jaguars ningdakin-as sa ikalima nga luna dala ang 6-6 nga rekord.
Gipangulohan ni Uriel Avila ang Warriors pinaagi sa iyang 17 puntos samtang nidugang og 11 puntos matag usa sila si James Paolo Gica ug Jhoernel Tangkay.
Sa laing duwa sa college division, gipangkawras sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 74-69.
Sa high school division, gipangkawras sab sa USPF Baby Panthers ang Paref Springdale School (PSS) Titans, 79-74, gipangbugwakan og kalayo sa Cebu Eastern Dragons ang San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds, 85-60, samtang gipatukbo sa USJ-R Jaguar Cubs ang University of Cebu (UC) Webmasters, 79-70. / ESL